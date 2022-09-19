Diyarbakır'da valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

19.09.2022 19:02

Diyarbakır Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Diyarbakır Valiliğince, 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki otelde düzenlenen programda Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Vali Su, konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ebediyete irtihal eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve sağlıklı ömür diledi.

Milletin tarih boyunca bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermediğini, hep bağımsız ve hür yaşadığını belirten Su, "Ülkemiz bugün de bağımsızlığımıza uzanan her türlü kötülüklere karşı yekvücut olarak mücadeleye devam ediyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bu topraklar için hayatını ortaya koyarak bir kısmı şehadet şerbeti içti, bir kısmı da gazilik unvanı aldı." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Su, "Hem şehitlik hem gazilik, her ikisi de bizim inancımızda en yüksek mertebedir. Aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla, ruhla ülkemizi, vatanımızı daha da yukarılara taşımak için hep beraber çalışmaya gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programa 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Suna Kepolu Ataman, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gaziler ve yakınları katıldı.

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da valilik tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi - Son Dakika

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