Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama - Son Dakika
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Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama

13.04.2022 11:17
Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana gelen göçükte 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, Hacı Baki Çelik Camii'nde meydana gelen göçükte 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bağlar ilçemiz Bağcılar Mahallesi'nde yapımı devam eden Hacı Baki Çelik Cami ve Külliyesi inşaatında saat 09.45 sıralarında kalıp göçüğü meydana gelmiş, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, ilk müdahalelerinin ardından en yakın hastanelere sevk edilmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Olayla ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Valiliği, Bağcılar, Bağlar, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır valiliğinden cami göçüğüyle ilgili açıklama - Son Dakika


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