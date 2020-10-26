Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği, Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para istenildiği bilgisinin geldiğini belirterek, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi ile Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimleri kullanılarak, vatandaşlardan para talep edildiği hususunda valiliğe bilgi iletildiği belirtildi. Açıklamada, "Uygulanan yöntem kesinlikle bir dolandırıcılık, uygulayanlar ise dolandırıcılardır. Vatandaşlarımızın benzer taleplerle karşılaşmaları durumunda, durumu emniyet birimlerimizle ivedilikle paylaşmalarını önemle rica ederiz" denildi. - DİYARBAKIR