Diyarbakır Valiliğinden esnafın darp edildiği iddiasına açıklama - Son Dakika

Diyarbakır Valiliğinden esnafın darp edildiği iddiasına açıklama
Diyarbakır Valiliğinden, Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde iki esnafın darp edildiği iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, 4 kişinin, iş yerinde denetim gerçekleştiren ekiplere direnerek mukavemet gösterdiği, görevlilerin de şahıslara müdahale ederek kontrol altına aldığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliğinden, Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde iki esnafın darp edildiği iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, 4 kişinin, iş yerinde denetim gerçekleştiren ekiplere direnerek mukavemet gösterdiği, görevlilerin de şahıslara müdahale ederek kontrol altına aldığı belirtildi.
Diyarbakır Valiliği Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğinde iki esnafın darp edildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Sur ilçesi Çarşı Polis Merkezi Amirliğimizde iki esnafın darp edildiği şeklinde iddiaların yer alması üzerine konu hakkında açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13 Haziran Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesinde kafe olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığının tespit edilmesi üzerine, görevli ekiplerimizce gerekli işlemlere başlanmıştır. Ancak bu işleme itiraz eden işyeri sahibi 2 kardeş ve 2 işyeri çalışanı olmak üzere toplam 4 şahsın işlemi yaptırmamak için direnerek, mukavemet ve saldırıda bulunmaları üzerine görevlilerimizce şahıslara müdahale edilerek kontrol altına alınmaları sağlanmıştır. Görevlerini ifa ettikleri esnada şahısların saldırısına uğramaları neticesinde 4 personelimiz vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış ve muayeneleri sonrası ilgili sağlık kuruluşu haklarında adli sağlık raporu düzenlemiştir. Olay hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 10:49 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır Valiliğinden esnafın darp edildiği iddiasına açıklama - Son Dakika
Son Dakika Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi