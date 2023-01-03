Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

03.01.2023 08:47
Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması

Diyarbakır Valiliği, "polis şiddeti" başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şüphelinin, bıçağın alınması sırasında mukavemet göstermesi üzerine, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği ve şüphelinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin açığa alındığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, gözaltı işlemi sırasında üzerinde taşıdığı bıçakla bir kolluk görevlisinin yaralanmasına neden olan şüpheliye orantısız güç kullandığı gerekçesiyle 2 personelin açığa alındığını duyurdu.

Valilik, Diyarbakır'da şüpheli bir şahsın gözaltına alınması esnasında çekilen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan video ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, Bağlar ilçesinde 14 Aralık 2022 saat 18.00 sıralarında "Narko Alan" uygulaması noktasında durdurulan şüpheli E.E'nin yapılan üst aramasında cebinde bıçak olduğunun anlaşıldığı belirtildi.
Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı esnada şüphelinin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ve bir kolluk görevlisinin parmağının kesilmesine sebebiyet verdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Şahsın kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personel açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valiliğinden gözaltı işlemi sırasında orantısız güç kullanılmasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

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