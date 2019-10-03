Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valiliğinden "Kitap Fuarı" açıklaması
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Diyarbakır Valiliğinden "Kitap Fuarı" açıklaması

16 dakika önce

Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının, "TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarı'ndan desteğini çektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğinden

Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının, "TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarı'ndan desteğini çektiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar olduğu gibi kente katma değer sağlayan, ilin ekonomisine katkı sunacak tüm çalışmaları desteklenmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birtakım basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin TÜYAP Diyarbakır Kitap Fuarı'ndan desteğini çektiği şeklinde, kamuoyunu yanıltmaya ve farklı algı oluşturmaya yönelik haberlere ve iddialara yer verilmiştir. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, konunun tarafı olan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜYAP yetkilileri tarafından, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin Kitap Fuarı'na tam destek verdiği, fuar etkinliklerine tanıtım ve ulaşım bakımından katkı sunduğu ifade edilmiştir.

Yalnızca, ticari bir faaliyet olan fuarın tanıtım mecralarında ve yayınlarında kamu kurumu olarak Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin logolarını kullandırmadığı, ilgili taraflarca belirtilmiştir. Bu bağlamda, söz konusu asılsız ve gerçeğe aykırı iddiaları ve haberleri yayarak kamuoyu nezdinde Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize karşı olumsuz bir tavır oluşturmaya çalışan, gerçekten uzak ve kamuoyunu kasıtlı olarak yanıltmayı amaçlayan çevrelere karşı her türlü hukuki tasarrufumuzun saklı olduğu bilinmelidir."

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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