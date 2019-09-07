Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap
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Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap

1 saat önce

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap, System.String[]

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.

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Diyarbakır Valiliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:00 
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