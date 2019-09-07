Diyarbakır Valiliğinden yeni kayyum iddialarına cevap
1 saat önce
Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:00
Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası almasına CHP'lilerden peş peşe tepki! İSMEK'in kapanacağı iddialarına İBB'den yalanlama Diyarbakır Valiliğinden "kayyum" iddialarına yalanlama geldi İran, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yabancı bir gemiye daha el koydu