Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliğine atanan Karaloğlu, görevine başladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu:

"Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmaktır"

DİYARBAKIR - Son Valiler Kararnamesi ile Antalya Valiliğinden Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu, göreve başladı. Vali Karaloğlu ilk açıklamasında, "Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmaktır" dedi.

10 Haziran tarihli Valiler Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu görevine fiilen başladı. Havalimanında kendisini karşılayanlarla birlikte Diyarbakır Valiliğine gelen Vali Karaloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisi için meselenin Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmak olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Hayatın doğal parçası olarak elbette ki sorunlarımız var, sorunları alt alta sayarak, sadece şikayet ederek ve dertlenerek çözemeyiz. El ele, omuz omuza vererek ortak akılla birlik ve beraberliğimizi kullanarak Diyarbakır'a yaraşır çözümler üretebilirsek o zaman bir farkımız da ortaya çıkmış olacaktır. Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiilen bugün göreve başladım. Bugün hem benim hem de Diyarbakır için yeni bir başlangıç. Allah yeniden başlayanlara yardım eder, Rabbim hem Diyarbakır'a hem de şahsıma yardım etsin. Diyarbakır'da görev yaptığım süre içerisinde bütün kesim ve taraflarla konuşmaya ve dertleşmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde, genç, esnaf, sanayici, sivil toplum olmak üzere herkesle kentin sorunlarını konuşmaya çalışacağız. Artık pandemi dönemindeyiz, maalesef pandemiyle ilgili şuan ki görüntü çok hoş değil. Belki bir müddet şuanda elimizdeki teknik imkanı kullanarak konuşacağız. Ama daha sonra normalleştikten sonra mutlaka bütün taraflarla kentin sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeye başlayacağız. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarımızda kentin genel sorunlarıyla ilgili bana yazmalarını arzu ediyorum, ortak çözüm bulabilmek için" dedi.

Konuşmasının ardından Vali Karaloğlu makam odasına geçti.