Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret

01.08.2022 17:23
Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret

DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine düzenlenen saldırı sonrası Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni (PSAKD) ziyaret etti.

DİYARBAKIR Valisi Ali İhsan Su, Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki 3 cemevine düzenlenen saldırı sonrası Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni (PSAKD) ziyaret etti.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne 30 Temmuz'da saldırı yapılması nedeniyle Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kentin Bağlar ilçesindeki Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Su, Dernek Başkanı Aydın Atlı, Başkan Yardımcısı Ayfer Artan ve dernek üyelerince karşılandı. Ziyarette Vali Su'ya Jandarma Bölge Komutanı Fuat Güney, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Vekili Sinan Demir, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp ve Bağlar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş eşlik etti.

Dernek başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Su, saldırılar nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek "Muharrem ayında tutulan oruçların ve yapılan ibadetlerin kabulünü Allah'tan niyaz ederim. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır Şubesi'ne ve yönetimine çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

PSAKD Diyarbakır Şubesi Başkanı Atlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın ilgilerinden dolayı Vali Su ile beraberindekilere teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su'dan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi'ne ziyaret - Son Dakika

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