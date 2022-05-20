VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

20.05.2022 15:23

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, HDP binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi ile Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, HDP binası önünde evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 290 ailenin dönüşümlü olarak 991 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile evladına kavuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin'den Diyarbakır'a atanan Vali Ali İhsan Su, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti. Vali Su'ya İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu da eşlik etti. Vali Su, ailelerle tek tek görüşüp, sorun ve taleplerini dinledi, karanfil verdi. Ailelerin 991 gündür nöbette olduğunu hatırlatan Vali Su, "Bölücü terör örgütü ve onun iş birlikçileri tarafından kandırılan ya da zorla dağa çıkarılan evlatlarını istiyorlar. Evlatlarının feryadını dile getiriyorlar. Bu anlamda biz de buradaki annelerimizin buradaki babalarımızın, ailelerimizin yanındayız. Daima da yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Su, beraberindekilerle Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bir kıraathanede bir araya geldiği bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi. Halk, Vali Su'ya yeni görevinde başarılar diledi.

VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ
VALİ SU, EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

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Kaynak: DHA

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