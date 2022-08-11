Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması

11.08.2022 15:00
Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kurutmalık domates üretimi yapılan Karacadağ bölgesinde düzenlenen "Domates Hasadı Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, kurutmalık domates üretimi yapılan Karacadağ bölgesinde düzenlenen "Domates Hasadı Tarla Günü" etkinliğine katıldı.

Vali Su, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı'nın, çiftçilerle iş birliği halinde ürettiği domateslerin yetiştirildiği tarlada hasat yaptı, işçilerle görüştü.

Domateslerin kurutulduğu alandaki çalışmalarla ilgili de inceleme yapan Su, beyaz örtüye serilerek kurutulacak domatesleri ikiye kesti.

"Bu ihracat, istihdam demektir"

Gazetecilere açıklama yapan Su, ilde sanayi, ticaret, kültür-turizm, eğitim ve sağlık gibi her sektörde çok önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, tarım sektöründe de önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

İldeki sebzecilik faaliyetlerine de değinen Su, "2021'de ilimizde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik. Bunun 103 bin tonu domates. Toplam 30 bin 149 dekarda domates üretimi gerçekleştiriyoruz." dedi.

Su, İzmir ve Manisa'dan gelen girişimcilerin buradaki çiftçilerle sözleşme yaptığını ve kurutmalık domates yetiştirildiğini anlatarak, bu kapsamda merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde çiftçilerin sözleşmeli tarım uygulaması yaptığını belirtti.

"Domatesi üretiyoruz, kurutuyoruz ve başta İtalya olmak üzere ihracat yapıyoruz. Bu alanlarda 2 binin üzerinde vatandaşımızı da istihdam ediyoruz. İnşallah her yıl bunu artırarak devam ettireceğiz." ifadelerini kullanan Su, bunun ihracat ve istihdam demek olduğunu kaydetti.

Vali Su, bu üretimde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Mehdi Sümerli, sektör temsilcileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

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Diyarbakır Valisi Su, '2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik' Diyarbakır Valisi Su, '2021 yılı içerisinde 127 bin 414 dekarda 376 bin 746 ton sebze üretimini gerçekleştirdik' Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı Diyarbakır Valisi Su aşure dağıttı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su, domates hasadı yaptı, tarlada çalışan işçilerle görüştü Açıklaması - Son Dakika

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