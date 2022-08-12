Diyarbakır Valisi Su, kurutmalık domates ve salça üreten kadın girişimciyle görüştü Açıklaması

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Sur ilçesinde kadın bir girişimcinin kurutmalık domates yetiştirdiği tarlada, salça ürettiği tesiste incelemelerde bulundu.

Vali Su, Sur ilçesinin kırsal Karabaş Mahallesi mevkisinde kadın girişimci Özlem Külahçı'nın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı, tarlada domates hasadı yapan işçilerle görüştü.

Aynı tesiste yapılan reçel ve turşu üretimiyle ilgili de bilgi alan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Külahçı'nın bir örnek olduğunu, örnek bu girişimcilerin sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

İş ve istihdam anlamında kadın girişimcilerin çok önemli olduğunu belirten Su, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Diyarbakır'ımızda da kadın girişimcileri görmek bizi çok memnun ediyor. Bu girişimcilerin artması için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalar yapıyoruz. Bakanlıklarımız çalışmalar yapıyor, gerekli destekleri sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu örnekle beraber ilimizde kadın girişimci sayısının arttırılması için gayretlerimiz sürecek. Girişimcimiz kadın istihdamı için de bir örnek oluşturuyor."

İki kişi ile başladığı üretimde yaz sezonunda 400 kişiye istihdam sağlıyor

Girişimci Külahçı da bu yola çıktığında hedefinin kendi işini kurmak ve dezavantajlı kadınları bir araya getirmek olduğunu belirtti.

İlk etapta kiraladığı 200 metrekarelik bir alanda kurduğu atölyede iki kişi olarak başladıkları üretimde 200 kilogram vişneden reçel hazırladıklarını anlatan Külahçı, şu anda sürekli olarak 15 kişiye istihdam olanağı sunduğunu belirtti.

Külahçı, dönemsel olarak istihdam sayısının arttığına işaret ederek, "Reçel yaparken sayımız 70-80'i buluyor. Yaz mevsiminde kurutmalık ve salça döneminde bu sayı 350-400 kişiye ulaşıyor. Aslında bu kişiler mevsimlik tarım işçisi olarak dışarıya giden insanlardı." dedi.

Tesislerinde dönemsel olarak reçel, domates, acı ve tatlı biber salçası, kuru domates, turşu, nar ekşisi ve üzüm pekmezi ürettiklerini dile getiren Külahçı, bu yıl da kuru bamya ile ilgili denemeler yaptıklarını söyledi.

Külahçı, ürünlerinin birçok market, şarküteri ve kadın kooperatiflerinin raflarında satışa sunulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ayrıca e-ticaret kanallarının tamamını kullanıyoruz. Kuru domatesle ilgili yurt dışıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye'nin büyük baharat firmalarıyla çalışmaya başladık. Şu anda ürünlerimiz Türkiye'deki 50 ile gidiyor. Hedefim daha da gelişmek, daha çok kadına ulaşabilmek ve kadının ekonomideki yerini artırabilmek. Şu an 15 kişiyiz ama hedef 100'ün üzerine çıkabilmek. Bir kadına ulaşmak bir aileye ulaşmaktır."

Bu üretimle istihdama kavuşan kadınlardan Sakine Akipek de kazancıyla aile bütçesine katkı sunduğunu, kendisini daha da güçlü hissettiğini belirtti.