Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, görevine başlayan Diyarbakır Valisi Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Diyarbakır'a gelerek görevine başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Su'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Beyoğlu, Bağlar Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktardı.