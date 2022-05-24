Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti

24.05.2022 18:57
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, görevine başlayan Diyarbakır Valisi Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, görevine başlayan Diyarbakır Valisi Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Diyarbakır'a gelerek görevine başlayan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Su'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Beyoğlu, Bağlar Belediyesi'nin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'ın lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Diyarbakır'ın lezzetleri 'Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı Bağlarlı ikiz kızlar kick boksta tarih yazdı
Kaynak: AA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Bağlar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:02:42. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement