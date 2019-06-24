Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'dan Bağlar Belediyesine ziyaret
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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'dan Bağlar Belediyesine ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'dan Bağlar Belediyesine ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.
Vali Güzeloğlu'nu belediye binası girişinde Beyoğlu ve belediye personeli karşıladı.
Daha sonra makamda gerçekleşen görüşmede Güzeloğlu, Bağlar'ın nüfus ve alan olarak kentin en büyük ilçesi olduğunu söyledi.
İlçenin çok önemli sorunlarının olduğunu bildiklerini anlatan Güzeloğlu, alt yapı ve imar başta olmak üzere temel sorunların çözülerek, yeni dönemde insanların hak ettiği yaşam düzeyine ulaşacağını belirtti.
Beyoğlu ve belediye çalışanlarına destek vereceklerini bildiren Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"İnsan merkezli bir yönetim anlayışımız var. İnsana hizmeti ibadet sayan, halkın duasını hakkın rızasında bulan bir bakışın temsilcileriyiz. Bu noktada başkanın yanında olacağız. Bütün kurumlarımız gelecek günlerde Bağlar'a hizmet için yoğun bir çaba içerisinde olacak. Başkana ve tüm ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum."
Güzeloğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Beyoğlu da, "Diyarbakır olarak çok şanslıyız. Hizmet adamı ve büyük bir devlet adamının bize Vali olması gurur kaynağımızdır. Valimizin de destekleriyle belediyemizin bütün imkanlarıyla vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:18 Kaynak: AA
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