Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: Değerlerimizi Daha İleri Taşıma Kararındayız

DİYARBAKIR'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu , "Bütün değerleri; bilimde, teknolojide, her alanda gelişen ve güçlenen bir Türkiye olarak daha iyiye ve ileri taşıma kararındayız" dedi.Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Yenişehir ilçesindeki Kara Şehitliği Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Buradaki programa; Vali Hasan Basri Güzeloğlu Oya Eronat , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Halis Zafer Koç, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şehitlikteki anma programının ardından Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Vali Hasan Basri Güzeloğlu, konuşma yaptı. Türk milletinin, özgürlük uğruna canını feda edeceğini belirten Güzeloğlu, "Hangi açıdan, hangi boyutta bu duruşumuzu bozmak, bu kararlı yürüyüşümüzü engellemek isteseler de bu imanın temsilcisi, bu asil milletin her bir ferdinin sıradağlar gibi duran ve aşılamaz olan kararlılığı karşısında yok olmuş ve bitmişlerdir. Bu şehitler gününde bilmelidirler ki biz özgürlüğü uğruna en büyük varlığı canını seve seve feda eden, mukaddesatı uğruna toprağa girmeyi, şehit olmayı en büyük mükafat ve ödül bilen ve bu duruşu temsil eden bugün dipdiri duran bir milletin adıyız. Bütün bu değerleri; bilimde, teknolojide, her alanda gelişen ve güçlenen bir Türkiye olarak daha iyiye ve ileri taşıma kararındayız. Bugün manevi olarak aramızda bulanan tüm aziz şehitlerimize bir kez daha minnet, rahmet ve Fatihalarla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diye konuştu.- Diyarbakır