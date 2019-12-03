Diyarbakır Valisi Güzeloğlu:

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, okulların yanı sıra engelliler için iş ve meslek atölyeleri de oluşturacaklarını bildirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Güzeloğlu, engelli vatandaşların hayata tutunmak için kendilerinden haklı beklentileri olduğunu aktardı.

Kentte otistik çocuklar ile görme ve işitme engelli çocuklara yönelik okulların kapasitesinin artırılması için çalışma yürüttüklerini anlatan Güzeloğlu, gelecek yıl otizmli çocuklara özel 300 öğrenci kapasiteli okulu tamamlayıp eğitime açacaklarını bildirdi.

Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Okulların yanı sıra okuldan sonra bu çocukların becerilerini, emeklerini değerlendirecekleri, belki de ailelerin yükünü alacakları engelliler için iş ve meslek atölyeleri oluşturacağız. Hem meslek sahibi olacaklar, para kazanacaklar hem de hayata tutunacaklar."

Görme engelliler okulunun pansiyonunu bu yıl tamamlayacaklarını dile getiren Güzeloğlu, işitme engelliler okulunda ise hem kapasiteyi artıracaklarını hem de eğitim altyapısına ilişkin eksikleri tamamlayacaklarını belirtti.

Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

Engellilerden farkındalık yürüyüşü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen farkındalık yürüyüşü için engelliler, merkez Yenişehir ilçesinde bir araya geldi.

Ellerinde "Engel olma farkında ol", "1 gün değil 365 gün engelsiz Diyarbakır", "Hayatı paylaşmaya engel yok" yazılı dövizlerle gerçekleştirilen yürüyüş Anıt Park'a kadar sürdü.

Yürüyüşe katılan engellilerden Faruk Özmez, toplumdaki insanların kendilerine bakışının önemli olduğunu söyledi.

Özmez, "Önümüzdeki engeller kaldırıldığı müddetçe biz de bu toplumun bir ferdiyiz. Bizim amacımız farkındalık yaratmak ve toplumdaki engelliler üzerindeki bakış açısını değiştirmek. Tüm yetkililere seslenmek istiyorum, sadece sadece önümüzdeki kaldırım taşlarını kaldırın, başka bir şey istemiyoruz. Toplumun içinde var olmak istiyoruz." diye konuştu.

Muhsin Gökdemir, "Biz hasta değiliz, her birimizin bir engeli var. Ben sporcuyum basketbol ve atıcılıkla ilgileniyorum. Çok şükür mücadele ediyorum. Sporu seviyorum." ifadelerini kullandı.

Mine Kalkan ise engellilerin sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğine dikkati çekti.

Altı Nokta Körler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş da "Dünya Engelliler Günü"nü farkındalık günü olarak değerlendirdiklerini dile getirdi.

Son 15 yılda sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirildiğini düşündüklerini aktaran Karakaş, "Son yıllarda özellikle Engelliler Kanunu ve sonrasında çıkarılan yönetmeliklerle engelli vatandaşlarımız önemli kazanımlar elde etmiştir. Bugün evde bakım ücretleri, engelli maaşları ve son 10 yılda hükümetimizin yaptığı önemli istihdam atağıyla engellilerin sosyal hayata kazandırılması noktasında kazanımlar elde edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.