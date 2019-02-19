Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü Ziyaret Etti
32 dakika önce
Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Diyarbakır
Valisi Hasan Basri Güzeloğlu
, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.
Güzeloğlu ziyaretinde Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar
ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan
ile görüştü.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile yemek yiyen Güzeloğlu, daha sonra toplantıya geçti.
Güzeloğlu, toplantıda İl Milli Eğitim
Müdürlüğünde yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden brifing aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:17 Kaynak: AA
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