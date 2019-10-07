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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Beyazgül'e ziyaret

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Beyazgül'e ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Beyazgül'e ziyaret, System.String[]

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa ve Diyarbakır ile ilgili ortak projeler hakkında görüşmek üzere kente gelen Güzeloğlu, Beyazgül'ü makamında ziyaret etti.

Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hasan Basri Güzeloğlu, "Şanlıurfa'mız geçmişten bugüne ve geleceğe, bölgesine ve çevresine değer katan tarımdan turizme, sanayiden hizmet sektörüne kadar çok önemli değişim ve dönüşümü bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Urfa'da da Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün önderliğinde inşallah gerçekleştirecektir. Ben de Urfa'nın bir evladı ve hemşehrisi olarak bundan büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Beyazgül ise Diyarbakır ile Şanlıurfa'nın birçok ortak çalışması bulunduğunu belirterek, "Hasan Basri bey kendisi destek veriyor. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bizim de kendisinden beklentimiz hem şehrimiz hem de ülkenin geleceği için çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediyelerimizin kalkınma hamleleri devam ediyor. Bugün sınırda hareketlilik var ve bizde buradan askerimize dua ediyoruz. Allah onları korusun. Ayrıca Vali ve Belediye Başkanımız URFEST'e herkesi davet ediyor. Kendisi de katılım sağlayacak zaten." diye konuştu.

Açıklamalarından ardından Beyazgül, Vali Güzeloğlu'na URFEST davetiyesi vererek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Zeynel Abidin Beyazgül, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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