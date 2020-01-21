Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi - Son Dakika Ekonomi

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi

6 saat önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2019 yılında istihdama katkısından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye teşekkür belgesi verdi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi, System.String[]

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 2019 yılında istihdama katkısından dolayı Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'ye teşekkür belgesi verdi.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2019 yılı değerlendirme toplantısı Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda yapıldı.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu tarafından il genelinde istihdama en çok katkı sağlayan 5 şirkete teşekkür belgesi verildi.

Geçen yıl Diyarbakır'da istihdama katkısından dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazanan şirketlerden biri de Dicle Elektrik Dağıtım AŞ oldu. Teşekkür belgesini şirketi temsilen Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel aldı.

Karagüzel, şirketin bölge genelinde 6 ilde 7 bin 200 çalışanı olduğunu ve bu yıl sadece Diyarbakır'da çalışan sayısını 2 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Dicle Elektrik Dağıtım, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de devam eden Halkbank davasında ABD'li savcı para cezası talep etti
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı İGDAŞ'tan doğal gaz faturalarına vade farksız taksit kampanyası İnternette mentollü sigara fırsatçılığı! Değerinin iki katına satılıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:34:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan Dicle Elektrik'e teşekkür belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]