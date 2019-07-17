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Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan tabela açıklaması

2 saat önce

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi terör suçlusunun adını verme kararının valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediye kanunsuzca bu ismin tabelasını asmıştır.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi terör suçlusunun adını verme kararının valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirmesine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Belediye kanunsuzca bu ismin tabelasını asmıştır. Hukuka aykırı bu tasarruf men edilerek, İyaz bin Ganem ismi yeniden konulmuş ve bu eylemin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.
HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirdi. Valilik ekipleri de değiştirilen tabelayı sabah saatlerinde sökmüştü. Konu hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın İslam'la şereflenmesini sağlayan fethin komutanı, sahabeyi kiramdan İyaz bin Ganem (r.a.) ismini kaldırarak bir terör suçlusunun ismini veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kararı, valiliğimizce hukuka aykırı ve kamu vicdanını yaralayıcı olduğundan reddedilmiştir. Buna rağmen belediye kanunsuzca bu ismin tabelasını asmıştır. Hukuka aykırı bu tasarruf men edilerek, İyaz bin Ganem ismi yeniden konulmuş ve bu eylemin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.Hiç kimse ve hiçbir kurum hukuka aykırı bir tasarrufta bulunamaz ve davranamaz" diye konuştu.
(Sedat Irmak/İHA)
Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan tabela açıklaması
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
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