Diyarbakır valisi güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır valisi güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı - Son Dakika

Diyarbakır valisi güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

6 saat önce

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajıDİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde yaptığı konuşmada, teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmediğini söyledi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde yaptığı konuşmada, teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmediğini söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen yemekte bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terörle mücadele mesajı verdi. Terörle kararlı bir mücadelenin yürütüldüğünü anlatan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye, yerli ve milli savunma ile kalkınma hamleleriyle her alanda bir büyük iddiayı temsil etmektedir. Sınırlarımızda son bir hain, son bir terörist yok edilene kadar bir büyük iradeyi temsil etmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın büyük gayreti ve makamı düzeyindeki önderliğinde kahraman güvenlik kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin, korucumuzun ve her vatan evladının büyük mesuliyetiyle terör ve terörist faaliyetler yok edilmiş ve bitirilmiş düzeye gelmiştir. Sayısal olarak bu yıl içerisinde tek bir terörist etkisiz hale getirilip yok edilinceye kadar bu mücadele ülkenin her köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim bu mücadeleyi gösteren bütün güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, bütün devlet memurlarımızı muvaffak eylesin. Bugün Diyarbakır huzuru solumaktadır ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır. Teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmemekte ve onlar artık hayat hakkı bulamamaktadır" dedi.

Diyarbakır valisi güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü
Köprüde kameralara yansıyan kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:01:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır valisi güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]