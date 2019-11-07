Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'nun Mevlit Kandili mesajı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yarın idrak edilecek "Mevlit Kandili" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Güzeloğlu, mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifini müjdeleyen Mevlit Kandiline ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını bildirdi.

"Bütün insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen Hz. Peygamberimiz yeryüzünde güzel ahlakın ve adaletin timsali, bütün insanlık için yol gösterici ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir." ifadesini kullanan Güzeloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin doğumunu kutlarken, onun imanını, ibadet hayatını, yüce ahlakını, kardeşlik hukukunu, adalet anlayışını tekrar hatırlamalı, sevgi, saygı ve hoşgörü ortamında, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için her zamankinden daha çok gayret göstermeliyiz. Bu gece vesilesiyle yapacağımız duaların başta gönül coğrafyamız olmak üzere, bütün insanlığın muhtaç olduğu manevi huzura dönüşmesini diliyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle tüm Diyarbakırlı vatandaşlarımızın Mevlit Kandilini en kalbi duygularımla kutluyorum."