Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (1)
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklamasıDİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:55 Kaynak: AA
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı? Kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı