Son Dakika Haberleri: Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)

10 dakika önce

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklamasıDİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması
DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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