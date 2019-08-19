Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu (2)
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Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklaması Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun basın açıklamasıDİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:50 Kaynak: AA
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