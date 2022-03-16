Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 17:09
Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır'da 12 şehit yakınına, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle verildi.

Diyarbakır'da 12 şehit yakınına, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" düzenlenen törenle verildi.

Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, bu toprakların kolay vatan kılınmadığını, bu toprakları vatan tutmanın da fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

"Onun için vatanımız çok değerli, kıymetli. Vatan önemli bir kavram. Vatansızlığı Rabbim kimsenin başına vermesin. Son dönemde vatan kavramı, vatanın kıymeti, vatansızlığın bir millet için ne anlama geldiğini çevremizde çok daha yakın görüyoruz." diyen Karaloğlu, savaşlardan dolayı insanların vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Karaloğlu, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde vatanın kıymetini bilmenin önemine değindi.

"Bu madalyalar şehitlerimize duyduğumuz şükran ve minnetin bir ifadesi"

Devletin, milletin, şehit yakınlarının her daim birlik ve beraberlik içerisinde olduğuna işaret eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her sene 'Valiler Toplantısı'nda ilk olarak şehit yakınlarıyla yakından ilgilenmemiz ve onların problemlerini çözme noktasında gayret etmemizin talimatını veriyor. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde şehit yakınları ile gazilerin sorunlarıyla ilgilenmek için oluşturulan bir genel müdürlük var. İllerde de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altında Şehit Yakınları ve Gaziler Şubesi var. Devletimiz elinden geldiğince şehit yakınları ve gazilerimizle ilgileniyor. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu madalyalar şehitlerimize duyduğumuz şükran ve minnetin bir ifadesi. Bu topraklarda şehit olan bütün şühedaya ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler diliyorum."

Vali Karaloğlu, konuşmasının ardından, 12 şehit yakınına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Devlet Övünç Madalyası ve Beratını takdim etti.

Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi
Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

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Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi 'Diyarbakır Fetih Marşı Güfte Yarışması' yapılacak 'Diyarbakır Fetih Marşı Güfte Yarışması' yapılacak

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, Şehit, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Diyarbakır'da şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika
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