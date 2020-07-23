Diyarbakır Valisi Karaloğlu "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı yayımladı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında basının, milletin sesini, ortak duygu ve hedeflerini dünyaya duyuran çok kıymetli bir değer olduğunu, ülke olarak gelişme, kalkınma ve hedeflere ulaşma noktasında, olmazsa olmaz kurumlardan biri olduğunu bildirdi.

Basının dünden bugüne, toplumsal aydınlanma ve demokrasinin gelişmesine sağladığı katkının devam ettiğini bildiren Karaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu manada, Çanakkale'nin geçilememesinde, Milli Mücadelede bağımsızlık ateşinin yakılmasında ve zafere ulaşılmasında basınımızın emeği, katkısı vardır. Özellikle, yakın zamanda verdiğimiz 15 Temmuz mücadelemizde, basınımızın ortaya koyduğu vazife aşkı takdire şayandır. İnanıyorum ki; basınımız, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Bir yandan şehrimizde olup biteni, doğru ve tarafsız bir şekilde gündeme taşırken, bir yandan da şehrimizin ve ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve güçlü bir marka olarak var olması için katkı vermeye devam edecektir. Bu yolda emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı hizmetlerde bulunarak ebediyete irtihal edenleri rahmetle anıyorum. Bu önemli görevi yerine getirmek için 7 gün 24 saat emek veren başta Diyarbakır'da görev yapan arkadaşlarımız olmak üzere, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."