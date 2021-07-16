Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 4 büyüklüğündeki depremle ilgili şu an için olumsuzluk bulunmadığını bildirdi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ergani ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

Vali Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 11.44'te Ergani'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." diyen Karaloğlu, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü ifade etti.