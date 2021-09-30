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Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık

30.09.2021 16:56
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık, System.String[]

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nce hayata geçirilen 'Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi' projesini tanıttı.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nce hayata geçirilen 'Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi' projesini tanıttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hafriyat denetim yetkisi aldıklarını belirten Karaloğlu, "Diyarbakır'da 84 şirketin 208 kamyonuna uzaktan takip sistemleri takıldı. Hafriyatı nereye döktüğünü takip edeceğiz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nce kentte çevre kirliliğine neden olan kaçak hafriyat ve moloz atıklarının önüne geçilmesi amacıyla 'Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi' projesi hayata geçirildi. Belediye binasındaki toplantıya Vali Münir Karaloğlu da katıldı. Toplantı öncesi sunumları dinleyen Vali Karaloğlu, proje hakkında bilgi aldı.

Projeyle ilgili konuşan Münir Karaloğlu, şehirdeki inşaat yıkıntı atıklarının kontrol edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili Diyarbakır'da 2021 yılına kadar herhangi bir denetim, kontrol ve düzenlemeye yönelik depolama çalışması olmadığını söyledi. Karaloğlu, şunları söyledi:

"Yılbaşına yakın şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak bu yetkiyi devraldık. Bu yetki aslında kanunda çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin yetkisinde ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yetkilerini belediyelere talep edilmesi halinde devredebiliyor. Biz de talep ettik. Bakanlık, hafriyat denetim yetkisini bize devretti. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bununla ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda Diyarbakır'da 'Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi'miz aktif halde. Şu anda online olarak ekranda bunlar. Öncelikle şehirde hafriyat işi yapan şirketlere ve şirketlerin kamyonlarının izin belgesi veriyoruz. A şirketi, 'Hafriyat işi, inşaat, yıkık artığı taşıyacağım' diyorsa şirkete ve şirketin araçlarına yetki belgesi veriyoruz. Araca bir takip sistemi takıyoruz. Bir de aracın damperine sensör takıyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kırmızı noktalar üzerinde takip sistemi olan araçlar, yeşiller de şu anda hareket halinde. Hareket halindeki hafriyat kamyonlarını bize gösteriyor. Bunların şu anda Diyarbakır'da 84 şirketin 208 kamyonuna uzaktan takip sistemleri takılı. Bu neye yarıyor? Özellikle aracın belgesi var, düzenli bir şekilde gidip hafriyatını aldı ama nereye döktü? Bizim belirlediğimiz hafriyat sahasına mı döktü yoksa şehrin bir caddesinin veya tarihi bir mekanın kıyısına mı gidip boşalttı? İşte izinsiz bir alanda damperi kaldırdığında burada uyarıyı alıyor, arkadaşımız ve derhal denetime çıkıyorlar. Bu sistem, teknolojiyi kullandığımız uzaktan algılama metoduyla şehri koruyacak. Özellikle tarihi, tarım alanlarını caddeleri ile sokakları koruyacak. Şehri de temiz tutmamızı sağlayacak. Diyarbakır'da gerçek manada bir belediyecilik hizmeti bu. Yolu ve parkı herkes yapıyor. Belediyecilikte bizi öne çıkaracak olan Diyarbakır'da bu ve benzeri belediyecilik faaliyetlerini yapmamız. Bizim belediyecilik farkımız ortaya çıkacak."


Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 84 şirketin 208 kamyonuna hafriyat takip sistemi taktık - Son Dakika
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