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Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2021 11:30
Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Karaloğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarını seçen Karaloğlu, spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesini tercih etti.

Karaloğlu, yarışmada emeği olan muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederek 3 farklı kategorideki kareleri inceleyerek seçimini yaptığını söyledi.

Haber kategorisinde, Suriye'de yaralı bir çocuğun içleri parçalayan çok çarpıcı görüntüsünün yer aldığı fotoğrafı seçtiğini dile getiren Karaloğlu, "Yaratmış olduğu hüznü simgeleyen fotoğraf olduğu için seçtim." dedi.

Sporcu Mete Gazoz'un bu yıl okçulukta ilk defa altın madalyayı Tokyo'dan getirdiğini belirten Karaloğlu şöyle devam etti:

"Çok sempatik. Gençlerimize de rol model olmasını temenni ettiğimiz güzel bir evladımız. Onun çekildiği fotoğrafı tercih ettim. Yaşam kategorisinde de Diyarbakır'dan bir fotoğrafı seçtim. Hayvan sevgisini, yaratılmışa olan sevgiyi, bir kirpi yavrusunu sütle beslenmesini gösteren fotoğrafı seçmiş olduk. Anadolu Ajansımız son yıllarda dünyada kendisinden söz ettiren, ses getiren bir ajansa dönüştü. Emeği olan herkese teşekkür ediyoruz."

Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı, Mete Gazoz, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Karaloğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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