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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması

17.07.2021 15:09
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesinde ildeki trafiği havadan ve karadan denetledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı öncesinde ildeki trafiği havadan ve karadan denetledi.

Vali Karaloğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile helikopterle kentteki kara yolları ile trafik ve jandarma yol denetim noktalarını inceledi.

Daha sonra beraberindekilerle Diyarbakır-Silvan kara yolu polis kontrol ve arama noktasına geçen Karaloğlu, burada sürücü ve yolcularla sohbet ederek, çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak ve kırmızı düdük hediye etti.

Yolculuk yapan vatandaşların şimdiden bayramlarını kutlayan Karaloğlu, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Her il kendi trafik kazalarını önleme planını yapacak"

Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını belirterek, bugün itibarıyla 9 günlük bayram tatilinin başladığını hatırlattı.

Son 1,5 yıldır salgın nedeniyle insanların çok fazla evlerinden çıkmadığını ve tatile gidemediğini anımsatan Karaloğlu, normalleşme ile bu bayramda yoğunluğun yaşanacağını öngördüklerini söyledi.

Karaloğlu, geçen hafta İçişleri Bakanlığı tarafından illere trafikle ilgili 3 ayrı genelgenin gönderildiğini ve bu genelgelerden birinin "Trafik kazalarını önleme planı" olduğunu hatırlatarak, "Her il kendi trafik kazalarını önleme planını yapacak. Genelge çerçevesinde, 2021-2030 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak İçişleri Bakanlığımızın hedefi, ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 Türkiye genelinde azaltmak. Bununla ilgili yapmamız gerekenleri önümüzdeki 6 ay içerisinde illerde tartışacağız ve önleme planlarımızı Bakanlığa göndereceğiz." diye konuştu.

Genelgelerden ikincisinin Kurban Bayramı tatilindeki trafik denetimlerinin artırılması, üçüncüsünün ise motosiklet kazalarıyla ilgili olduğunu aktaran Karaloğlu, "Bütün Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de hem emniyet mensuplarımız hem jandarma mensuplarımız yollarda denetimlerde olacak. Bütün maksadımız vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak, bayram sevincini yaşamaları için seyahatlerinin acıya dönüşmesine engel olmak." ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü ile helikopterle kentin ana güzergahları Elazığ, Şanlıurfa, Mardin ve Silvan- Bitlis istikametlerindeki yollarda denetim yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğumuz yok. Sadece Şanlıurfa kara yolunda, terminal bölgesinde dün gece saat 03.00 civarında motor yağı yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu ana yolu kapatmak zorunda kaldık. Yan yoldan trafiği veriyoruz. O bölgede bir miktar trafik yoğunluğu var. Çünkü yola motor yağı saçılmış durumda. Onun temizlenmesi biraz uzun sürecek. Onu temizlemeden trafiğe açarsak başka tehlikelere de vesile olabilir. Onun için orayı temizlememiz gerekiyor. Bunun dışında şu anda şehirde trafikle ilgili çok ciddi bir sıkıntımız yok."

Trafik kurallarına uyulması çağrısı

İçişleri Bakanlığının son dönemlerde trafikle ilgili çok önemli kampanyalar gerçekleştirdiğine işaret eden Karaloğlu, trafik konusunda verilen eğitimlerin önemine değindi.

"Artık Türkiye'de yollar, araçlar çok kaliteli. Özellikle ölümlü trafik kazalarının büyük oranda sürücü hatasından ve kurallara uymamaktan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz. O zaman eğer vatandaşımızı uyarırsak, vatandaşımızın trafik kurallarına harfiyen uyumasını sağlarsak ölümlü trafik kazalarını hem Diyarbakır'da hem Türkiye'de hedeflediğimiz oranda azaltmış oluruz. 2030'a geldiğimizde de ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 azaltmış oluruz." ifadesini kullanan Karaloğlu, bu konuda Diyarbakırlı vatandaşlardan destek beklediklerini aktardı.

Karaloğlu, "İnşallah hep birlikte trafik kurallarına uyarsak hem ölümlü hem maddi hasarlı trafik kazalarını azaltmış oluruz." görüşünü paylaştı.

Vatandaşlardan salgın tedbirlerine de özen göstermelerini istediklerini belirten Karaloğlu, "Havaların ısınmasıyla maske kullanımı azaldı. Şehirlerde, Diyarbakır'da da son dönemde maalesef tekrar bir yükseliş trendinde vaka sayıları. İki şeyi beraber yapmak zorundayız. Hem maske, mesafe, temizlik kuralına uyacağız hem de aşı yaptıracağız. Aşı konusunda şu anda Türkiye'nin oran bakımından en düşük illerinden biriyiz. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirlerse hep birlikte pandemi sorununu geriye itmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Karaloğlu, bayram tatili trafiğini havadan ve karadan denetledi Açıklaması - Son Dakika


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