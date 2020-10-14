Diyarbakır Valisi Karaloğlu canlı yayında Bismil'e kütüphane müjdesi verdi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismilli vatandaşlarla bir araya geldiği sosyal medya buluşmalarında ilçeye kütüphane müjdesi verdi.

Pandemi sürecinin iletişime yansıyan olumsuz etkisinin en aza indirilmesi ve ulaşılabilirliğin sağlanması amacıyla Vali Karaloğlu tarafından gerçekleştirilen "Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları" Sur ve Bağlar'ın ardından Bismil ile devam etti.

İki haftada bir farklı bir ilçenin sorunlarının masaya yatırıldığı buluşmada Karaloğlu, canlı yayında Bismilli vatandaşların sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini değerlendirdi.

Vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlanan, Valiliğin Twitter, Facebook, Youtube ile Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan sosyal medya buluşmalarında Karaloğlu, vatandaşlardan gelen sorular kapsamında yol ve altyapı çalışmalarından, ulaşım hizmetlerine, sosyal alanlardan, spor tesislerine kadar her yönüyle Bismil'de yapılan çalışmaları, planlanan projeleri anlattı.

Vatandaşlar tarafından farklı konu başlıkları altında gelen soruları da detaylı şekilde cevaplayan ve tamamlanan ile devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Karaloğlu, vatandaşlardan gelen talepleri de tek tek değerlendirdi.

İlçede bulunan bir okul yoluyla ilgili gelen asfalt talebine istinaden gerekli çalışmanın yapılması yönünde Kaymakama talimat verildiğini belirten Karaloğlu, vatandaşlardan gelen ikinci postane talebiyle ilgili olarak da gereken görüşmelerin yetkililer nezdinde yapıldığını, ikinci şubenin açılmasına yönelik iş yeri kiralama çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Gençlere yönelik yapılan her projeyi desteklediklerini her platformda dile getiren Karaloğlu, Bismilli sporseverlerden gelen ilçe stadının iyileştirilmesine yönelik talep doğrultusunda, geçen hafta yapılan ve 24 ayrı branştaki amatör spor kulüplerine 148 çeşit üründen oluşan 62 bin 946 adet malzeme desteğini anımsatarak bundan sonra da spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini aktardı.

Gelecek dönemde statla ilgili iyileştirme çalışmalarının mutlaka yapılacağına işaret eden Vali Karaloğlu, canlı yayında bir vatandaştan gelen halk kütüphanesi talebine ""Size bir müjde vereyim" diyerek karşılık verdi.

Karaloğlu, geçen hafta Dicle ilçesinde halk kütüphanesi yapmak üzere hayırsever bir vatandaşla protokol imzalandığını ve Bismil ilçesine de yine halk kütüphanesi yapmak üzere başka bir hayırsever vatandaşın gönüllü olduğunu aktararak, gelecek hafta Bismil'de yapılacak halk kütüphanesi için bu hayırsever vatandaşla protokol imzalanacağının müjdesini paylaştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya buluşmasının sonunda Vali Karaloğlu, "Çalışmaya devam ediyoruz. 24 saatimizi bu kentte yaşayan insanımızın mutluluğu için onların problemlerini çözmek için harcamaya devam edeceğiz. Sizden tek şey istiyoruz, birliğimizi, beraberliğimizi, aramızdaki sevgiyi, muhabbeti devam ettirelim. Elbette sorunlarımız olacak ama sorunları çözecek bir devletimiz ve o devleti yönetenlerin iradesi var." ifadelerini kullandı.

"Vali Münir Karaloğlu ile Sosyal Medya Buluşmaları" iki haftada bir farklı bir ilçede olmak üzere tüm ilçeleri kapsayacak şekilde devam edileceği bildirildi.