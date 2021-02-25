Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz"- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "İnsanlığın lezzet serüvenin... - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz"- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "İnsanlığın lezzet serüvenin...

25.02.2021 14:58

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz" Diyarbakır'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne başvuru konusu belirlendi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne başvuru konusu belirlendi. Gastronomi alanında başvuru hazırlığında olan Diyarbakır'da hazırlıklar da başladı.

Başvuru konusunu belirlemek için kentteki paydaşlar, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Karacadağ Kalkınma Ajansında toplandı. Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Dicle Üniversitesi, Kalkınma Ajansı liderliğinde 5 kurumun toplanmasıyla yapılan çalıştayda, gastronomi alanında başvurma kararı alındı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da turizm koordinasyon kurulu oluşturduklarını söyledi. Vali Karaloğlu, "Toplantıda gastronomi temasıyla UNESCO'ya müracaat etmemiz konusunda bir karar çıktı. 2021 yılı nisan-haziran dönemi müracaat dönemi. Bununla ilgili şehir bir hazırlık yapsın, komisyon kursun kararı çıktı. Bugüne kadar çok çalışma yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Diyarbakır Valiliği, üniversitemiz, Kalkınma Ajansımız, liderliğinde, ama kentteki bütün tarafların içerisinde olduğu, kentin tamamını kapsayacak herkesin olduğu bir çalışma yapıldı. Daha sonra UNESCO Türkiye Milli Komitesiyle bir dijital platformda toplantı yapıldı. İlk görüşmeler yapıldı ve şu anda bugün yapmış olduğumuz çalıştayda bu hazırlık sürecinin bir aşaması" dedi.

"Bu şehirde 12 bin 400 yıla dayanan bir lezzet serüveni var"

Dünyada ilk tahıl üretimin, kültür tarımının yapıldığı yerin Çayönü olduğu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Dolayısıyla Diyarbakır olduğunu ortaya koyuyor. Yine dünyada ilk baklagillerin, nohuttun, mercimek tarımının yapıldığı bu bölge olduğu ortaya koyuldu. Körtik Tepedeki kazılarda hamurlu mayadan ekmek pişirme kaplarının da ilk kez denendiği bölgenin Diyarbakır olduğunu ortaya koydu. Bu şehirde 12 bin 400 yıla dayanan bir lezzet serüveni var. İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz. Bu bir süreç, şu anda dosya hazırlık sürecindeyiz. Artık bugün itibariyle yeme içme sektörü yerel lezzetleri öne çıkaracak. Ticaret ve Sanayi Odamızın şu anda içerisinde bulunduğu tarihi bir bina var. O binanın gastro-inovasyon merkezi olarak kullanılmak üzere odamıza tahsisi yapıldı" diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - İnsanlığın lezzet serüvenin...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - İnsanlığın lezzet serüvenin...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - İnsanlığın lezzet serüvenin...
Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - İnsanlığın lezzet serüvenin...

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Gastronomi, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Valisi Karaloğlu: 'İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz'- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - 'İnsanlığın lezzet serüvenin... - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nijerya'da silahlı kişilerin okula düzenlediği saldırıda yüzlerce kız öğrenci kaçırıldı West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak "Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor         
11:37
Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti Ormanda çukur kazan definecilerin, oksijensiz kalmamak için kurdukları boru düzeneği pes dedirtti         
11:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı         
11:01
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:58:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Valisi Karaloğlu: "İnsanlığın lezzet serüvenin başladığı yerdeyiz"- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: - "İnsanlığın lezzet serüvenin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei