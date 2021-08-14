Üye Girişi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı

14.08.2021 11:48
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı, System.String[]

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' projesi kapsamında badem ağaçlarının bulunduğu bahçede işçilerle birlikte ağaçlarda hem ilkel hem de makine ile ağaçlarda bulunan bademleri toplayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Maksadımız Diyarbakır 2023'te 45...

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde '2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı' projesi kapsamında badem ağaçlarının bulunduğu bahçede işçilerle birlikte ağaçlarda hem ilkel hem de makine ile ağaçlarda bulunan bademleri toplayan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Maksadımız Diyarbakır 2023'te 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesi ile Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmek ve sert kabuklu meyvelerde Türkiye'nin en önemli illerinden biri Diyarbakır olsun diye arzumuz var" dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Eğil ilçesinde 2021 Diyarbakır sert kabuklu meyveler yılı projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan badem hasadı bahçe gününe etkinliğine katıldı. Etkinliğe Vali Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Eğil İlçe Kaymakamı İdris Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

İlk olarak Bahçede çalışan işçilerle görüşen Vali Kraloğlu, işçilerle birlikte ilkel yöntemlerle badem topladıktan sonra badem toplama makinesiyle ağaçlarda bademleri topladı.

Badem hasadının ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, "Son iki gündür ülkemizin Karadeniz Bölgesi'nde Bartın, Kastamonu, ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketlerinden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Temenni ediyoruz ki Rabbim inşallah ülkemizin her bölgesini bu doğal afetlerden, yangınlardan, sellerden, depremlerden ve heyelanlardan korusun diye temenni ediyoruz" dedi.

"Badem, ceviz ve fıstık denilince Diyarbakır'ın akıllarda olmasını arzuluyoruz"

Bugün Eğil'de olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, "Her seferinde söylüyoruz, Diyarbakır tarımında hayvancılığında Türkiye'de lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. Neredeyse her hafta başka bir ürünümüzle ilgili çiftçimiz ile buluşuyoruz, çiftçimizle hasat günleri yapıyoruz, çiftçimizi dinliyoruz ve onları elimizden geldiği hem tarım ve orman bakanlığı olarak hem de büyükşehir belediyesi ile valilik olarak ne yapabiliriz, hangi destekleri verebiliriz ve hangi yardımları yapabiliriz noktasında çiftçimize bir araya geliyoruz. Eğil'de olma sebebimiz badem hasadı ile ilgili ve bildiğiniz gibi biz 2021 yılını 2020 yılında geçen sene tarım ve orman bakanlığımız Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi GAP Kalkınma İdaresi olarak 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı ilan etmiştik. Özellikle Kuzey ilçelerimizde arazisi sulama imkanı olmayan, arazisi tavan arası olmayan ve eğimi fazla olan arazilerde bu üç kabuklu meyveyi bademi, fıstık ve cevizi arttıralım hedefimiz vardı bir proje yaptık. İnşallah 2021 ve 2022'de 5 bin 500 dekarlık yeni bahçe oluşturacağız. Çiftçimize hem fide dağıtımı yapıyoruz, hem aşılama yapıyoruz, hem bugün burada yaptığımız gibi araç gereç ekipman konusunda da elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Maksadımız Diyarbakır 2023'te 45 bin dekarlık sert kabuklu meyve bahçesi ile Türkiye'nin en önemli merkezlerinden birisi haline getirmek. Hem fıstıkta hem bademde hem ceviz de bu üç kabuklu meyve akla geldiğinde Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi Diyarbakır olsun diye arzumuz var. Onun için de çaba sarf ediyoruz gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Eğil'deki çiftçilere makine ve ekipman desteği de vereceklerini belirten Vali Karaloğlu, "Bugün burada badem hasadında az önce gördüğünüz gibi 2 adet silkme makinesi buradaki birliğimize vereceğiz. 2 adet badem soyma makinesi vereceğiz. Eğilimiz bademiyle değil, meyveciliği ile bağcılığıyla da meşhur bir ilçemiz. 2 adet üzüm sıkma makinesi hediye edeceğiz çiftçimize ve 5 adet süt sağım makinası hediye edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu destek inşallah çiftçimizin gelirini artırmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Vali Karaloğlu, çiftçilere makine ve ekipmanlarını teslim ederek hayırlı olsun temennisinde bulunduktan sonra bir süre çiftçilerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Süt sağma makinasını Vali Karaloğlu'dan alan kadın çiftçiler ise yapılan destekten dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Hisarcık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti 11:33 Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi 11:09 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun 09:06 Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu 08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti 23:42 Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu

Son Dakika Haberleri
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:32 Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu         
11:45
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü         
11:11
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, işçilerle birlikte badem topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement