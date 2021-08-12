Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Karacadağ'da domates kurutan işçilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karacadağ bölgesinde 4 bin dönüm alanda yetiştirilen domateslerin kurutulduğu alanda incelemelerde bulunarak, işçilerle bir araya geldi.

Vali Karaloğlu, merkez Bağlar ilçesine bağlı Pirinçlik mevkisinde Manisa'dan gelen girişimci Muzaffer Işıklı'nın, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki çiftçilerle iş birliği halinde ürettiği domateslerin kurtulduğu alanlarda çalışan işçilerle buluştu.

İncemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, Diyarbakır ve bölge çiftçisi için yeni bir tarımsal faaliyet olan domates yetiştiriciliği ve kurutma çalışması için bölge çiftçisi ile buluştuklarını söyledi.

Toplanan domateslerin doğal iklimlendirme yöntemiyle kurutulduğunu belirten Karaloğlu, "Diyarbakır Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri. Sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye'yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge." dedi.

İşletmeci tarafından çiftçiye gerekli dikim desteğinin sağlanmasının yanı sıra alım garantisinin verilmesini çok önemli bir detay olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Çiftçi için en zor iş ürettiğini pazarlamaktır. Çiftçi ektiği üründen aldığı nihai ürünün satış fiyatını biliyorsa çok rahat hareket ediyor. Burada en önemli şey çiftçi üreteceği domatesin kilosunu kaç kuruştan vereceğini bilmesi. Bu çiftçi için büyük bir avantaj. Onun için anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz. Diyarbakır'da önümüzdeki dönem sulama imkanları arttıkça, açık alan sebzeciliğinin de gelişeceğini öngörüyoruz."

Kentte toplam 122 bin dönüm alanda sebze yetiştiriciliği yapıldığı aktaran Karaloğlu, önümüzdeki yıllarda hem ekilen alanın hem de üretilen ürünlerin artacağını anlattı.

Muzaffer Işıklı da bölgedeki çiftçiye domates yetiştiriciliği için gerekli alt yapı desteğini sağladıklarını, üretimi yapılan ve kesilip, tuzlanıp, kurutulan 2 bin 500 tona yakın domatesi ihraç edeceklerini bildirdi.