Diyarbakır Valisi Karaloğlu kentin eski yerleşim yerleri ve ticaret alanlarını inceledi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin eski yerleşim yerleri ve ticaret alanlarının yeniden canlandırılması ve cazibe merkezi haline dönüştürülmesi için incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu, kentin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının oluşmasıyla şehrin içerisinde kalan eski hal, buğday pazarı, eski aşevi ve eski hastane binasında inceleme yaptı.

Yapıları inceleyen ve esnaf ile yapılabilecekler konusunda görüş alış verişinde bulunan Karaloğlu, eski hal esnafıyla dönüşümle ilgili planlanan projeleri paylaştı.

5 dönümü Büyükşehir Belediyesine, 7 dönümü esnafa ait olmak üzere toplam 12 dönüm alanda yer alan eski hal bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini belirten Karaloğlu, yaklaşık 3 aydır bu konu üzerinde çalışıldığını aktardı.

Karaloğlu, dönüşüme yönelik yapılabilecek iki yöntemin bulunduğunu ifade ederek, esnafın belirleyeceği yöntemle projeye yön verileceğini belirtti.

Hali hazırda kullanılan binaların restorasyona uygun olmadığını bu nedenle yeniden yapım yoluna gidileceğine işaret eden Karaloğlu, yapılacak çalışmanın bütün halde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Proje tamamlandığında alanın bir cazibe merkezine dönüşeceğini anlatan Karaloğlu, ayrıca buğday pazarı ile zirai ilaç toptancılarının bir arada olacağı bir proje üzerinde de çalışılacağını bildirdi.

Karaloğlu, proje gerçekleştiğinde esnafın gelirinin artacağını belirterek, alan için, "Kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir mekana dönüşecek." dedi.

Diğer alanlarda da esnaf ve vatandaşlarla görüşen, istişarelerde bulunan Karaloğlu, devam eden çalışmaları ve planlanan projeleri anlattı.

Karaloğlu, eski aşevi binasının, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için "Engelli Mola Evi"ne dönüştürüleceğini, eski Sağlık Müdürlüğü binasının ise bilgi evi olarak planlandığını sözlerine ekledi.