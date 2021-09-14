Üye Girişi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi" - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi"

14.09.2021 18:50

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi" Diyarbakır'da 34.Ahilik Haftası kutlandı Diyarbakır'da 34.Ahilik Haftası coşkuyla Dağ Kapı Meydanında kutlandı.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi"

Diyarbakır'da 34.Ahilik Haftası kutlandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 34.Ahilik Haftası coşkuyla Dağ Kapı Meydanında kutlandı. Yılın Ahisi Şehmus Kaval'a Vali Münir Karaloğlu kaftan giydirdi.

Diyarbakır'da 34. Ahilik Haftası etkinlikleri devam ediyor. Sabah saatlerinde Anıtpark'ta çelenk sunulmasıyla başlayan program daha sonra Dicle Üniversitesi'nde yapılan çalıştayla devam etti. Ardından merkez Sur ilçesi Dağkapı Meydanı'nda devam eden etkinlikte Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yılın Ahisi olan Şehmus Kaval'a kaftan giydirmesiyle kutlamalar başladı. Ardından yılın kalfası, çırağına plaket sunulurken resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere ise tablet hediye edildi. Ardından Şed Kuşatması töreni ile devam eden etkinlikte Ahi pilavı, şerbet ve tatlı ikramları yapıldı. Coşkuyla devam eden kutlamalara Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu yanı sıra, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Oda Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve vatandaşlar katıldı.

"Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerden bir tanesi"

Açılış konuşmalarını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, mesleksizliğin işsizliğin en önemli faktörlerden biri olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarı cömertliği ve misafirperverliği ile gerçekten nam salmış durumda. Biz diyoruz ki Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarının bu cömertliği, bu hayırseverliği, misafirperverliğinin temelinde mayasında Ahi Evran'ı Veli'nin esnafın piri olan Ahi Evran'ı Veli'nin öğretisi var. Ondan gelen gelenekler var. Ahilik bir esnaf teşkilatı ama sadece üyelerine mesleki eğitim veren bir teşkilat değil. İyi insan olmak kamil insan olmak insani ahlakı ve inancı değerleri ile inanç değerleri ile yoğurarak hem mesleğini en iyi yapan hem de insani değerler olarak en iyi olan insani kamili yakalamak için uğraş veren bir teşkilat. Daha önce ustanın eline alacaksın dizinin dibinde yetiştireceksin. Sonra şet kuşanarak usta olacaksın. Usta olduktan sonra da en maharetli işi yapman yetmez. Çırağında en maharetlisini yetiştirmen gerekir. Sen de el vermen gerekir. İşte bugün bizim en çok eksiğini yaşadığımız meslek eğitimi biliyorsunuz. Geçen sene Diyarbakır'da biz meslek eğitimi seferberliği yaptık. Neden, mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerden bir tanesi. Meslek yoksa AŞ yok, AŞ yoksa bereket yok. Onun için Ahilik Teşkilatı çok önemli. Dünde önemliydi, bugün de önemli, yarın da önemini korumaya devam edecek. Bugün isim değiştirmiş olabilir, bugün Ahilik teşkilatını esnaf odalarımız siz değerli başkanlarımız, birliğimiz sürdürüyor olabilir ama meslek insanların meslek sahibi olmasının önemi hiçbir zaman değerini kaybetmedi ve kaybetmeyecek ne diyoruz altın bilezik diyoruz, altın bileziğiniz varsa bir mesleğiniz varsa iş bulmanızda AŞ sahibi olmanızda kolay yoksa ne işi yaparım abi boşluğunda boğulur giderseniz. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu, inşallah Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni mesleki eğitim merkezleri ile çocuklarımıza bu mesleki eğitim konusunda hep birlikte odalarımızla, birliğimizle beraber mesleki eğitim seferberliğimiz de devam edecek" dedi.

Etkinlik daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Bakanlığının hazırladığı programlarda devam etti.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi

Münir Karaloğlu, Ahilik Haftası, Diyarbakır, Ahilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Karaloğlu, 'Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı 18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi 18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan 17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan 17:42 En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin 16:50 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı         
18:18
Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı         
18:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti         
17:45
Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı         
17:35
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi         
17:19
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi         
16:42
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 18:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, "Mesleksizlik işsizliğin en önemli faktörlerinden bir tanesi" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement