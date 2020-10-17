Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan "Muhtarlar Günü" mesajı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu,19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaloğlu, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Muhtarlık kurumunun 829 yılından beri en temel yerel yönetim birimi olarak ülkede hizmet verdiğini aktaran Karaoğlu, muhtarların, mahallenin kamu ve belediye nezdindeki, kamu kurum ve kuruluşlarının ise mahalle nezdindeki elçileri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Ekim'i "Muhtarlar Günü" olarak ilan etmesinin, ülke olarak muhtarlara verdikleri önemin bir göstergesi olduğuna işaret eden Karaloğlu, tüm muhtarların "Muhtarlar Günü"nü tebrik etti.

Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızda 1048 mahallemiz var. Başta Valiliğimiz, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının muhtarlıklarla iş birliğine büyük önem veriyoruz. Muhtarlarımızla kesintisiz bir iletişim içindeyiz, bu iletişimi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.