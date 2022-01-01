Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde güvenlik güçlerini ziyaret etti

Güvenlik güçlerine çorba ikramında bulunan Vali Karaloğlu, vatandaşlara da çikolata ikram etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde jandarma ve polis kontrol noktasını ziyaret ederek, güvenlik güçlerine çorba ikramında bulundu. Uygulamalara da katılan Vali Karaloğlu, vatandaşlara çikolata ikramında bulundu, çocuklara da oyuncak hediye edip yeni yıllarını kutladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni yılın ilk saatlerinde jandarma ve polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Vali Karloğlu'na Kayapınar İlçe Kaymakamı Ünal Koç, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Gökhan Çiloğlu ile kurum yetkilileri eşlik etti. Pirinçilik jandarma uygulama noktasında görevli askerlerle bir araya gelen Vali Karaloğlu, görevli askerlere çorba ikramında bulunarak, uygulamalara katılıp vatandaşlara çikolata ikram edip yeni yıllarını kutladı.

Vali Karaloğlu, daha sonra polis uygulama noktasını ziyaret ederek polis ekiplerine çorba ikramında bulunduktan sonra uygulama noktasında vatandaşların yeni yıllarını kutladı. Araçta bulunan sürücülere çikolata ikramında bulunan Vali Karaloğlu, çocuklara da oyuncak hediye etti.

Bir süre bölgede incelemede bulunan Vali Karaloğlu, son olarak İtfaiye Daire Başkanlığına geçerek itfaiye ekiplerinin yeni yılını kutladıktan sonra bölgeden ayrıldı.