Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile yetim çocukları ziyaret etti.

Vali Karaloğlu, eşi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde kurulan Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında Yenişehir ve Kayapınar ilçesinde yaşayan iki aileye ziyarette bulundu.

İlk olarak 5 yetim çocuklu aileyi ziyaret eden Karaloğlu, anneden ailenin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler veren Karaloğlu, yetim ve öksüz çocukların her daim yanında olacaklarını kaydetti.

Kayapınar ilçesinde yaşayan yetim çocukları da ziyaret eden Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların mutluluklarına ortak oldu.

"Şehrimizin bereketinin ve huzurunun daim olabilmesi yetimlerimize uzatacağımız elin sıcaklığında gizli." ifadelerini kullanan Karaloğlu, yetimlere ulaşmaya devam ettiklerini ve edeceklerini belirtti.

Ziyaretlerle, yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.