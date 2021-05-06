Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, değerlendirme toplantısına katıldı

06.05.2021 13:15
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, değerlendirme toplantısına katıldı, System.String[]

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarının ele alındığı değerlendirme toplantısına katıldı.

Vali Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Diyarbakır'da 365 gün 24 saat kesintisiz, kaliteli su vermek için çalıştıklarını söyledi.

Kulp ilçesinde vatandaşların 15-20 yıldır içtiği bulanık su sorununu çözmek için DİSKİ'nin kısa sürede kurduğu arıtma tesisiyle son 3 aydır ilçeye temiz içme suyu verildiğini kaydeden Karaloğlu, Dicle ilçesinin yapılan çalışmalarla su sorunun çözüldüğünü ve ilçeye düzenli olarak su verildiğini belirtti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İşimizi titiz yapacağız, kalitesini arttıracağız. Vatandaş memnuniyetini arttırmak için çaba sarf edeceğiz. Su hayati, yaşamsal bir konudur. Vatandaşa 365 gün, 24 saat kesintisiz, kaliteli su verme durumundayız. Bunu merkezde de ilçede de köyde de sağlamak durumundayız."

DİSKİ'nin içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi alanlarında büyük yatırımları olduğunu vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır'da önümüzdeki dönem en çok yatırım yapacağımız konulardan biri arıtma olacak. Çevre ve insan sağlığını ağzından düşürmeyenler bu şehirde sadece merkezde ve Eğil'de arıtma tesisi yaptı. Geri kalan tüm ilçelerde kirletilen tüm suları doğaya öylesine bırakıyoruz, ama şu anda arıtma tesisi alanında iyi bir mesafe aldık. Bismil Arıtma Tesisimizde çalışmamız devam ediyor. Hani, Lice, Dicle, Çermik ve diğer ilçelerde de arıtma tesisi kurmak için projelerimiz bulunuyor. Önümüzdeki süreç, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi alanlarında atılım dönemleri olacak. Bu şehirde yaşam kalitesini ne kadar yukarı çekersek hep birlikte mutlu bir yaşantımız olacak."

Karaloğu, DİSKİ'nin içme suyu ve diğer alt yapı hizmetlerinde yaşanan sorunlara ivedilikle çözüm sunan personele gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Gördük, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika


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