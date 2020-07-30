Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi Vali Karaloğlu, denetim sırasında, araç sürücülerine şeker, çocuklara oyuncak hediye etti Vali Karaloğlu, durdurulan araçlarda vatandaşlara trafik kurallarına ve Covid-19 önlemlerine uyma, uyarısında...

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi

Vali Karaloğlu, denetim sırasında, araç sürücülerine şeker, çocuklara oyuncak hediye etti

Vali Karaloğlu, durdurulan araçlarda vatandaşlara trafik kurallarına ve Covid-19 önlemlerine uyma, uyarısında

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan yapılan trafik denetimlerini inceleyerek, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını tebrik edip, büyüklere şeker, çocuklara ise oyuncak araba ve düdük hediye etti.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla havadan ve karadan yapılan trafik denetimleri inceledi.

Vali Karaloğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Saka'yla beraber helikopterden kenti ve Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimleri önce havadan ardından yerinde inceledi. Denetimlere ilişkin yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını tebrik etti.

Emniyet kemeri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sürücü ve yolculara uyarıda bulunan Karaloğlu, vatandaşlara şeker, çocuklara ise çeşitli hediyeler verirken, daha sonra alınan tedbir ve denetimlere ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

"Diyarbakır aslında göç veren değil göç alan şehir"

Her bayramda tatile çıkan ve memleketlerine giden vatandaşlardan dolayı ciddi yoğunluk oluştuğunu belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Karaloğlu, "Önce havadan helikopterle şehrin giriş çıkışlarındaki kontrol noktalarını denetledik, trafikte aşırı yoğunluğun olmadığını gördük. Şehre giren trafikten daha çok şehirden çıkan bir trafiğin olduğunu gördük. Diyarbakır aslında göç veren değil göç alan şehir. Komşu illerden çok fazla göç aldığı için bayram tatili dolayısıyla şehirden çıkışlar girişlerden daha çok olduğunu gözledik. Ölümlü bir trafik kazamız yok. Sadece 5 yaralamalı trafik kazamız var. Temennimiz hiç trafik kazası ve can kaybı olmadan bayramı tamamlamaktır" dedi.

"Bayramda da ölümlü kazaları azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz"

Vatandaşlara önemli uyarılarda da bulunan Karaloğlu, "Ne olur hiç kimse yorgun araç kullanmasın. Bir müddet erken varmak için hız kurallarını ihlal edip, bayram evlerini hüzün evlerine çevirmeyiniz. Geçen Kurban Bayramı'nda özellikle ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma olmuştu. Aldığımız tedbirlerle bu bayramda da ölümlü kazaları azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Ayrıca son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada, trafikte kazaya sebep olan en büyük hatanın şerit ihlali olduğunun tespit edildi. Bölünmüş ve otoyollarda sürücülerin şerit ihlali yapmamaları sol şeridi işgal ederek trafikte seyretmenin de en büyük hatadır. Kendisini sol şeride atan, sağ tarafa atmayı düşünmediğinden kazalara sebebiyet veriyor. Türkiye'de kendisini sol şeride atma hastalığı var ve sol şeritte bulunan sağ şeride geçmeyi düşünmüyor. Bu durum kazalara neden oluyor. Kurallara uyduğumuz zaman her geçen gün daha iyiye gideceğiz ve kazalarda azalmalar söz konusu olacak. Bayramda hem trafik hemde pandemi konusundaki kurallara uyarsak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumuş oluruz. Hemşehrilerimizin, milletimizin ve İslam aleminin bayramını kutluyor, bayramın huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi

Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:25

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, havadan ve karadan yapılan denetimleri inceledi - Son Dakika
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