Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu korona virüse yakalandı - Son Dakika

- Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu korona virüse yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, korona virüse yakalandı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu paylaşımında, "Bir takım belirtiler üzerine pazar günü yaptırdığım Covid19 testim pozitif çıktı. Tedavim evde devam ediyor. Durumum çok şükür iyi. Cenab-ı Hak'tan bütün hastalar için şifa niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.