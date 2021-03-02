Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'ndan kontrollü normalleşmede kurallara uyma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecinde kurallara uyulması çağrısında bulundu.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Karaloğlu'nu ziyaret ederek, salgın sürecinde esnafa verdiği destek dolayı teşekkür etti.

Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, yeniden normalleşmenin hayırlı olmasını diledi.

Salgın sürecinde devletin esnafa yardım ettiğini hatırlatan Karaloğlu, devletin verdiği yardımların yanında yerel yönetimler olarak 2 bin 500 esnafa 1500'er lira destek verdiklerini söyledi.

Salgının sadece Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın problemi olmadığını, insanlığın ve dünyanın ortak sorunu olduğunu ifade eden Karaloğlu, dünyadaki bütün esnafın benzer sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünyada salgın sürecini iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Karaloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve onun kararlılığıyla pandeminin yayılmasına engel olma, ekonomik sorunlara tedbir ve aşı noktasında nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını aşılayabilen 5 ülkeden biri olduk. Vatandaşının sağlığını koruma noktasında aşı tedarik noktasında dünyada ilk beşteyiz." dedi.

Salgın sürecinde hizmet sektöründe çok ciddi zararların yaşandığının altını çizen Karaloğlu, bu zararları giderme noktasında devletin ciddi desteklerinin olduğunu vurguladı.

-"Bu durum gevşemeye asla sebep olmasın"

Yeni bir sürece girdiklerine dikkati çeken Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır mavi şehirler arasında yer aldığı için gururlandık. Mavi şehirler arasında nüfusu kalabalık olan ikinci iliz. Diyarbakır'da yaşayan herkesin alınan kararlara ve kurallara uymasıyla bu noktaya geldik. Bunun için hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu durum gevşemeye asla sebep olmaması lazım. Bulunduğumuz durum iyi, bunu sürdürebilmek zor. Sürdürebilmenin yolu bellidir. Konulan kurallar ve tedbirlere harfiyen uymaya devam edeceğiz. Bunlar basit şeyler, maske, mesafe ve temizliktir."

Bu süreçte esnafa da önemli görevler düştüğünü belirten Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Lokanta, kahve ve kafeler uymazsa eminin 1 ay sonra tekrar kapanma olur. Öncelikle esnafın destek olması lazım. Herkes kurallara uyarsak biz mavi kategoride olma özelliğimizi devam ettiririz. Hatta tamamen hayatımızdan çıkarıp sıfıra getirelim. O zaman normal hayata döneriz. Artık kontrollü değil normal hayat diyeceğiz. O zaman herkes masa ve sandalyesi kadar müşteri almaya başlayacak. Bunun için daha erken ve konan kurallara harfiyen uymaya devam edelim."