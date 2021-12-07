Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu sergi açtı - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile "Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması" sergisini açtı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukları sanat ile bir araya getirerek görsel, duyusal ve eğitsel becerilerinin gelişmesi, hayal güçlerinin ürünlerini sunmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bünyesindeki kreşlerde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerin ebru atölyesinde öğrendikleri ve eğitmenleri ile hazırladıkları eserleri, "Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması" adlı sergide yer aldı.

Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda serginin açılışını gerçekleştirdi.

Eğitmenleri ve öğrencileri tebrik eden Karaloğlu ailesi, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Karaloğlu, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, sosyal hayatta daha çok yer alması, bu tip sanatsal faaliyetlerle toplumu rahatlatma konusunda çalışmalarımız var. Bu çalışmada onlardan biri. Bundan sonra da sanatsal faaliyetlere devam edeceğiz inşallah." dedi.

40 öğrencinin yaptığı 40 eser, 10 Aralık'a kadar sergilenecek.