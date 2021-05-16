Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayapınar ilçesindeki kırsal mahallelerde devam eden yol yapım yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceledi.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının, kent merkezi ve kırsal mahallerde başlattığı yol yapım bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaloğlu, personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Mahalle yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Diyarbakır'ımızda yol sorununu bitireceğiz. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Karaloğlu'na, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları eşlik etti.