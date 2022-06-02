Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarla fidan dikti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde eski stadın yerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde

ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Vali Su, fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Su, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, Millet Bahçelerinin, çevre bilinci oluşması ve halkın yararlanması açısından önemli olduğunu aktardı.

Su, "Herkesin çevre gününü kutluyorum. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza yönelik etkinlikler, yürüyüşlerimiz olacak. İnşallah bu tür etkinliklerin tüm toplumda çevre bilincinin gelişmesine, güçlenmesine katkısı olacaktır." dedi.

Millet Bahçesi'nde toplamda 1200 ağaç ve 300 bin bodur bitkinin de toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Etkinliğe Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.