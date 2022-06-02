Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti

02.06.2022 14:38

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarla fidan dikti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarla fidan dikti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında merkez Yenişehir ilçesinde eski stadın yerinde yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde

ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Vali Su, fidanları toprakla buluşturup, can suyu verdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Su, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, Millet Bahçelerinin, çevre bilinci oluşması ve halkın yararlanması açısından önemli olduğunu aktardı.

Su, "Herkesin çevre gününü kutluyorum. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımıza yönelik etkinlikler, yürüyüşlerimiz olacak. İnşallah bu tür etkinliklerin tüm toplumda çevre bilincinin gelişmesine, güçlenmesine katkısı olacaktır." dedi.

Millet Bahçesi'nde toplamda 1200 ağaç ve 300 bin bodur bitkinin de toprakla buluşturulacağı bildirildi.

Etkinliğe Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti
Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti
Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti
Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti Köyceğiz'de öğrenciler okul bahçesine narenciye fidanı dikti Diyarbakır Valisi Su'dan Şehit Serttaş'ın ailesine taziye ziyareti Diyarbakır Valisi Su'dan Şehit Serttaş'ın ailesine taziye ziyareti
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
15:05 Litvanya, halkın topladığı bağışlarla aldığı Bayraktar SİHA'yı Ukrayna'ya hediye edecek
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:22:07. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Su, çocuklarla fidan dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement