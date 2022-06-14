Diyarbakır Valisi Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

14.06.2022 11:43
Diyarbakır Valisi Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Su, mesajında, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için zaman mefhumu gözetmeksizin cansiperane bir şekilde görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümünü kutlandığını belirtti.

Tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu jandarma teşkilatının çağın gereklerine uygun olarak iyi yetişmiş, disiplinli, donanımlı, yüreği vatan sevgisi ile dolu personeliyle günün her saatinde her türlü zorlu koşulda görevini yerine getirerek gurur verici çalışmalara imza attığını aktaran Su, şunları kaydetti:

"Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün en büyük teminatlarından biri olan jandarma teşkilatı, gerek suç ve suçlulara gerekse bölücü terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyle milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olmayı her daim başarmıştır. Ülkemizin her yanında olduğu gibi Diyarbakırımızda da görevlerini layıkıyla yerine getiren jandarma teşkilatımızın gösterdiği büyük fedakarlık ve ulaştığı başarılar takdire şayandır. Jandarma teşkilatımızı tebrik ediyor, kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyorum. Jandarma teşkilatı personeline bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su, Jandarma Teşkilatının 183'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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