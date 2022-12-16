Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu: Kiralık araç ile eylem gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu: Kiralık araç ile eylem gerçekleştirildi

16.12.2022 09:26
Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu: Kiralık araç ile eylem gerçekleştirildi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet midibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısının yapıldığı noktada incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali İhsan Su, sabah saat 05.10 sıralarında göreve giden Çevik Kuvvet midibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş araç patlatılmak suretiyle terör saldırısının yapıldığı noktada incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Su, meydana gelen patlamada yaralanan 9 kişiden 8'inin polis, 1'inin de sivil olduğunu belirtti.

Su, "Yaralı olan arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. 9 polis arkadaşımızdan 7'sinin ayakta tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu. 2 arkadaşımız da hastanede kontrol altında. Herhangi bir hayati tehlikeleri yok. Birkaç saat kadar 2 arkadaşımız da taburcu olur. Meydana gelen patlamada 2 şüpheli gözaltına alındı. Patlama, bir araç kiralanma suretiyle yol kenarına getiriliyor. Aracı kiralayan şahsı ve olay sonrası onu götüren taksi şoförünü gözaltına aldık. Olay ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Olayı gerçekleştirenlerin terörle bağlantısının olup olmadığı hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. O tür bilgiler de bulunmakla birlikte değerlendirme yapıyoruz. Yaralı arkadaşlarımızdan 1'i sivil diğerleri polis" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Ali İhsan Su, Diyarbakır, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu: Kiralık araç ile eylem gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Su, terör saldırısının yapıldığı yerde incelemelerde bulundu: Kiralık araç ile eylem gerçekleştirildi - Son Dakika
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