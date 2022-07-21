Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Birleşmiş Milletler (BM) Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, BM Raportörü Reem Alsalem, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Görevlisi Orlagh McCann, Muavin Konsolos İkinci Katip Abdullah Dağ, mütercim, tercüman ve uzman kişilerle makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, vatandaşlar, göçmenler, mülteciler, vatansız kişiler dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin nedenlerinin incelenmesi, önlenmesi, şiddetle mücadele konuları ve çözüm önerileri ele alındı.