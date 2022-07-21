Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti

21.07.2022 11:15
Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Birleşmiş Milletler (BM) Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Birleşmiş Milletler (BM) Kadına ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet, Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportörü Reem Alsalem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Su, BM Raportörü Reem Alsalem, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Görevlisi Orlagh McCann, Muavin Konsolos İkinci Katip Abdullah Dağ, mütercim, tercüman ve uzman kişilerle makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, vatandaşlar, göçmenler, mülteciler, vatansız kişiler dahil olmak üzere kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin nedenlerinin incelenmesi, önlenmesi, şiddetle mücadele konuları ve çözüm önerileri ele alındı.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi Diyarbakır'da yapılacak 'Şehir Kültür Festivali'nin starttı verildi Diyarbakır Valisi Su, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri kabul etti Diyarbakır Valisi Su, LGS sınavında başarılı olan öğrencileri kabul etti
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ali İhsan Su, Diyarbakır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
10:10 Galatasaray'ın Grillitsch transferine 'maaş' engeli! Orta yol için uğraşılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:15:23. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır Valisi Su'yu BM Özel Raportörü Alsalem ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement