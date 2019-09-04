Diyarbakır valisi ve Belediye Başkanı Güzeloğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Taşçıer okul müdürleriyle bir araya geldi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, yeni eğitim öğretim yılı öncesi ilde görevli okul müdürleri ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu ile Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Güzeloğlu, beklentilerini ve bu yıla dönük yapacakları çalışmaları okul müdürleriyle paylaşmak onların da katkılarını almak için toplandıklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi bu yılı gerek her yıldan daha çok başarılı bir yıl kılmak kadar bu organizasyonu gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Eğitim bireyden topluma ve bütün beklentilere dönük hedeflere en temel belirleyici, etkileyici ve güçlendirici hizmet alanımız. Sizler tüm okul müdürlerimiz, 17 ilçeden gelen bin 500'e yakın bizim değerlerimizi taşıyan birlikte çalıştığınız çok değerli öğretmenlerimiz bu heyecanı en uca kadar yaşayan, merkezinde insan, merkezinde öğrenci olan bir eğitim anlayışımıza okul merkezli bir dönüşüm ve değişimi sağlayacak olan arkadaşlarımızsınız. Buna yürekten inanıyorum. Biz okul müdürlerimizi bir uç beyi olarak, bunun taşıyıcısı en uçtaki bizim adımıza sorumluluk alan, katkı koyan değerli bir çalışma arkadaşı olarak yer alacağız. Çocuklarınızın güvenliği, okullun güvenliği okullun sınırları ötesine uzanan genel bir güvenlik anlayışı, taşımalı eğitimde bindi andan bindiği aracın denetim ve gözetiminden dönüşünden evine teslim edilişine kadar. Emniyet kemerinden araç içerisindeki müziğe ortama ve ona olan yaklaşıma kadar bütün detaylarıyla paylaşacağız. Maddi anlamda bu sene gerek valilik, gerekse Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarını eğitime tahsis edeceğiz. Liceli çocuklar Avrupa'da atletizm şampiyonu oldu. Diyarbakırlı çocukları Türkiye'de birinciliklerde ilk sıraları paylaştı. Satrançtan kültüre, her alanda başarı örneği hepinizin emeğiyle bu noktada altını çizerek gerideki görev süremizde okuma yazma seferberliğiyle Türkiye birinciliği, Yeşilay'ın bağımlılıkla yaptığı mücadelede en fazla eser sağlayan il birinciliği ve benzeri TÜBİTAK dahi bütün alanlarda ortaya koyduğunuz çaba için sizlere, sizlerin şahsına değerli bütün öğretmenlerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun" dedi.



"Sahada gözlemlediğimiz kritik sorunlarımız var"

Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Taşçıer, birtakım düzenlemelerinin olacağını söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, "Broşürlerimizi, kitapçıklarımızı bastırdık, birtakım takviyelerimiz ve düzenlemelerimiz ve iyileştirmeler var. Bunun ötesinde sahada gözlemlediğimiz kritik sorunlarımız var. Kitapçıklarımız ilçelerimize gelecek, Diyarbakır'ın eğitim camiası olarak öne çıkmalıyız. Bu çalışma bir yansıması olarak duracak başlangıçtır bizim için. Şimdi biz ortada bir takım düzenlemeleri yaparken iki üç aydır arkadaşlarımızla birlikte aslında aksayan yanlarımızı tespit etmeye çalıştık" diye konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişlerin ardından sona erdi.